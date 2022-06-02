محافظ شرورة يرعى حفل المعهد الصناعي الثانوي لعام 2022

رعى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، حفل المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشرورة، الختامي لأعمال السنة التدريبية من العام 2022.
وأجرى المحافظ يرافقه مديرو الإدارات الحكومية زيارة ميدانية تعريفية على الأقسام التدريبية بالمنشأة.
ورحب مدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشرورة، باسم منسوبي المنشأة التدريبية بالحضور.
وكرم المحافظ عددًا من منسوبي المنشأة التدريبية، ودشن ركن الإبداع والموهبة، ووقف على عدد من مشروعات التخرج للمتدربين.
كما كرم "العنزي" أفضل مشروعين على مستوى المعهد الثانوي والصناعي وفرع الكلية التقنية.
وفى نهاية الحفل، دشن المحافظ، لوح تعزيز الانتماء الوطني عبر وضعه بَصْمته داخل مجسم مملكتنا الغالية كدليل امتنان واعتزاز لهذا الوطن الغالي.