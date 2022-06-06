محافظ فيفاء يُدشن مشروعات "البر" بـ 3 ملايين ريال

دشن محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الاثنين، مشروعات جمعية "البر" بفيفاء بما يقارب ثلاثة ملايين ريال.
جاء ذلك بالتعاون مع منصة "إحسان" والداعمين للجمعية، وحضور أمين جمعية "البر" بجازان محمد علاوي، ورئيس مجلس إدارة "البر" بفيفاء يزيد أسعد الفيفي.
ورعى محافظ فيفاء توقيع عقد مشروع إنشاء مستودع جمعية "البر" بالمحافظة.
كما دشن "القحطاني" مبادرات اشتملت على أجهزة كهربائية للأسر المحتاجة بمبلغ 100 ألف ريال، وأجهزة كهربائية للأسر المعسرة بمبلغ 100 ألف ريال، وتوفير دفايات للأسر المحتاجة بمبلغ 99 ألف ريال.
بالإضافة إلى بطانيات للأسر المحتاجة بمبلغ 800 ألف ريال، وسلال غذائية للأسر الأشد حاجة بمبلغ 500 ألف ريال، وتفريج كرب الأسر المعسرة بمبلغ 250 ألف ريال.
وبلغ مبلغ كفالة مرضى الفشل الكلوي 2010600 ريال، والسلال الغذائية للأسر المحتاجة 360 ألف ريال، وسلال غذائية للأسر المحتاجة بمبلغ 4100000 ريال، وتوفير شقق للأسر المعسرة بمبلغ 288 ألف ریال، ودعم من أوقاف الموسى لإنشاء مستودع الجمعية بمبلغ 450 ألف ريال، ودعم من شركة آفاق الحكمة للتنمية لتحسين المساكن بمبلغ 150 ألف ريال.
وشهد حفل تدشين مشروعات ومبادرات جمعية "البر" بفيفاء تقديم دعم من أمين جمعية البر بجازان عبارة 1500 سلة غذائية لشهر ذي الحجة من هذا العام، وثلاثة آلاف كيس دقيق.
كما زار محافظ فيفاء مستودعات الجمعية، وأطلق حملة الفرق التطوعية؛ لتوزيع المساعدات. وفي الختام كرم الداعمين لأعمال جمعية "البر" الخيرية بفيفاء.