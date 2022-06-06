محافظ فيفاء يُدشن مشروعات "البر" بـ 3 ملايين ريال

وبلغ مبلغ كفالة مرضى الفشل الكلوي 2010600 ريال، والسلال الغذائية للأسر المحتاجة 360 ألف ريال، وسلال غذائية للأسر المحتاجة بمبلغ 4100000 ريال، وتوفير شقق للأسر المعسرة بمبلغ 288 ألف ریال، ودعم من أوقاف الموسى لإنشاء مستودع الجمعية بمبلغ 450 ألف ريال، ودعم من شركة آفاق الحكمة للتنمية لتحسين المساكن بمبلغ 150 ألف ريال.