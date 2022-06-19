محافظ قلوة يُطلق حملة "حقُّ الله"

واستمع المحافظ "العويدي" خلال زيارته لمقر الهيئة، لشرحٍ مفصّل من رئيس هيئة محافظة قلوة الشيخ إبراهيم بن خضر الغامدي، تناول فيها مضامين الحملة وأهدافها في تحقيق وتعظيم قدر التوحيد وتعزيزه في المجتمع؛ تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز القيم الإسلامية.