محافظ قلوة يُطلق حملة "حقُّ الله"

أطلق محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي، اليوم الأحد، حملة "حقُّ الله"، التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.
واستمع المحافظ "العويدي" خلال زيارته لمقر الهيئة، لشرحٍ مفصّل من رئيس هيئة محافظة قلوة الشيخ إبراهيم بن خضر الغامدي، تناول فيها مضامين الحملة وأهدافها في تحقيق وتعظيم قدر التوحيد وتعزيزه في المجتمع؛ تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تعزيز القيم الإسلامية.
ومن منطلق دور الرئاسة العامة في توعية المجتمع بالعقيدة الصحيحة، مستهدفة بذلك جميع شرائح المجتمع عبر الوسائل التوعوية الحديثة والمتنوعة والمواد التقنية المقروءة والمرئية والمسموعة.
وأشاد "الغامدي" بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في توعية المجتمع.
ويأتي تنفيذ هذه الحملات بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، وبدعم وتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، ضمن دور الرئاسة العامة واختصاصاتها التوعوية والوقائية.