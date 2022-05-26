مدير "الموارد البشرية" بتبوك يتفقد فروع الوزارة في تيماء

تفقد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحربي، اليوم، فروع الوزارة بمحافظة تيماء، يرافقه مساعد التنمية علي بن مهدي هرماس ومساعد العمل طلال الخيبري.
والتقى "الحربي"، خلال زيارته، مديري ومنسوبي الفروع بالمحافظة، واطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي ووحدة الخدمات المساندة ووحدة الخدمات الشاملة ومركز التأهيل الشامل.
وتفقد أحوال نزلاء مركز التأهيل الشامل والخدمات المقدمة لهم، واطلع على أقسام مركز التأهيل وتعرف على ما يُقدم من رعاية اجتماعية وخدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ما يضمه المركز من إمكانيات ومعدات وكوادر بشرية مؤهلة.
وأكد "الحربي"، في ختام زياراته، أن هذه الزيارات لمقار فروع الوزارة في المحافظة، للاطلاع على سير العمل وتذليل الصعوبات والرفع بالمقترحات والأفكار التطويرية التي يرى أنها تخدم مصلحة العمل.
وأشار إلى أن القيادة سخرت الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية لخدمة المواطنين والمستفيدين.