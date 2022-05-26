مدير "الموارد البشرية" بتبوك يتفقد فروع الوزارة في تيماء

وتفقد أحوال نزلاء مركز التأهيل الشامل والخدمات المقدمة لهم، واطلع على أقسام مركز التأهيل وتعرف على ما يُقدم من رعاية اجتماعية وخدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ما يضمه المركز من إمكانيات ومعدات وكوادر بشرية مؤهلة.