مدير تعليم الليث يرأس الاجتماع الدوري الثاني للجنة الاستعداد المركزية للعام المقبل

وتم خلال الاجتماع مناقشة برامج وخطط الإدارات والأقسام المعنية بالاستعداد، ومن أبرز الموضوعات التي تم تناولها: وصول المقررات للمدارس؛ خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وعمليات التأهيل والترميم والصيانة والنظافة، وتقرير المدارس المغلقة والمضمومة، جاهزية المدارس من خلال توفر وسائل الأمن والسلامة المدرسية، بجانب مناقشة أهم الأعمال التي يتطلب من مديري المدارس القيام بها استعداداً للعام الدراسي القادم، والاستعداد التعليمي ومتطلباته؛ كما تم استعراض مستوى التنفيذ والإنجاز، والتقارير المقدمة حول مجريات سير الخطط المنفذة لكل قسم، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها.