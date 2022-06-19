مدير تعليم الليث يرأس الاجتماع الدوري الثاني للجنة الاستعداد المركزية للعام المقبل

ترأس مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بقاعة الاجتماعات اليوم الاجتماع الدوري الثاني للجنة الاستعداد المركزية للعام الدراسي المقبل ١٤٤٤هـ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هدية محمد البركاتي، وكل أعضاء وعضوات لجنة الاستعداد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة برامج وخطط الإدارات والأقسام المعنية بالاستعداد، ومن أبرز الموضوعات التي تم تناولها: وصول المقررات للمدارس؛ خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وعمليات التأهيل والترميم والصيانة والنظافة، وتقرير المدارس المغلقة والمضمومة، جاهزية المدارس من خلال توفر وسائل الأمن والسلامة المدرسية، بجانب مناقشة أهم الأعمال التي يتطلب من مديري المدارس القيام بها استعداداً للعام الدراسي القادم، والاستعداد التعليمي ومتطلباته؛ كما تم استعراض مستوى التنفيذ والإنجاز، والتقارير المقدمة حول مجريات سير الخطط المنفذة لكل قسم، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها.
وشدد "الحازمي" على أهمية الحرص على تحقيق بداية جادة وناجحة منذ بداية أول يوم دراسي، منوهاً بمتابعة واهتمام كل أعضاء اللجنة ومديري ومديرات المدارس، ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قِبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد.