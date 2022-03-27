مدير "تعليم شرورة" يدشن ملتقى "الإدارة المدرسية" وجائزة "إبهار" للتميز

دشن مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري اليوم الأحد ملتقى الإدارة المدرسية الثاني على مسرح قاعة الأمير مشعل بن سعود بمستشفى شرورة العام.

ويستهدف الملتقى تطوير العمل والبيئة المدرسية وتحسين نواتج التعلم؛ والذي ناقش عدة موضوعات منها "التغيير بين الواقع والممارسة وتجربة المدارس في جائزة التميز والاختبارات الدولية والتعليم المدمج والعودة الحضورية فرص وتحديات والقيادة الرقمية".

كما دشن "الأسمري" خلال الملتقى انطلاق جائزة إبهار للتميز لكل منسوبي التعليم.

فيما يرعى "الأسمري" غدًا الاثنين انطلاق ملتقى ريادة وقيادة نخبة من المدربين والأكاديميين والذي يستهدف تطوير العمل لدى القيادات من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين والمشرفات.

وأكد مدير تعليم شرورة أهمية مثل هذه الملتقيات التربوية والتعليمية والتي تُسهم في رفع جودة العمل بالميدان التربوي والعمل الإداري وحرص الإدارة المستمر على إقامة هذه الملتقيات والدورات لكل الأقسام من البنين والبنات حضوريًا.

وعن بعد من أجل تحسين الأداء، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والاطلاع على التجارب الناجحة في الإدارة المدرسية، واستعراض أبرز الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا المجال، ولإكساب مديري الأقسام والمدارس المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المحلية ومواكبة التطورات.