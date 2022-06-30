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مدير "تعليم صبيا" المكلف يعتمد حركة الإدارة المدرسية للعام الدراسي 1444هـ

شملت 1104 من مديري ومديرات المدارس والوكلاء
مدير "تعليم صبيا" المكلف يعتمد حركة الإدارة المدرسية للعام الدراسي 1444هـ
مدير تعليم صبيا المكلف عثمان مسملي
سبق
سبق

اعتمد مدير تعليم صبيا المكلف رئيس لجنة الإدارة المدرسية، عثمان بن محمد مسملي، حركة مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1444 هـ، بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.

وأوضح "المسملي" أن الحركة تأتي ضمن استعدادات الإدارة المبكرة للعام الدراسي الجديد، مشيراً بأنها شملت 1041 مديراً ومديرة ووكيلاً ووكيلة بمختلف مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال التابعة لمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً.

وبين "المسملي" أن قرار حركة الإدارة المدرسية تضمن تجديد تكليف 934 من مديري ومديرات المدارس لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل 74 لمدارس أخرى، وعدم تجديد تكليف 33 ممن انتهت فترة تكليفهم.

وأكد مدير تعليم صبيا المكلف، على أهمية الدور الفاعل لمديري ومديرات المدارس ووكلائهم في التطوير وتحسين المخرجات وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

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حركة النقل للمديرين والمديرات والوكلاء والوكيلات.pdf
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تجديد المدراء والمديرات.pdf
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تعليم صبيا

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