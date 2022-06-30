مدير "تعليم صبيا" المكلف يعتمد حركة الإدارة المدرسية للعام الدراسي 1444هـ

وأوضح "المسملي" أن الحركة تأتي ضمن استعدادات الإدارة المبكرة للعام الدراسي الجديد، مشيراً بأنها شملت 1041 مديراً ومديرة ووكيلاً ووكيلة بمختلف مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال التابعة لمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً.