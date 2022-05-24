مدير تعليم محايل يعتمد صرف أكثر من 18 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات.. والصرف غدًا

اعتمد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافأة الطلاب والطالبات لشهر (مايو) 2022م بمبلغ إجمالي يفوق 18 مليون ريال.
وقال "آل شريم" إن الإيداع سيكون غدًا الأربعاء 24-10-1443 بمشيئة الله تعالى.
وثمَّن الدعم الكبير الذي يجده التعليم وأبناؤنا الطلاب من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وشكر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ووزير التعليم على المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والتربوية.
وامتدح جهود العاملين بإدارته في استكمال إجراءات الصرف في الوقت المحدد.