مراكز الأحياء بمكة تنفذ مشروع "وليالٍ عشر" مع منصة إحسان لسقيا الحجاج

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري؛ مشروع "وليالٍ عشر".. في العشر المباركات وفي موسم من مواسم الإحسان. ويتضمن المشروع: مبادرات متنوعة؛ منها: سقيا الماء الذي يستهدف توزيع ما يزيد على 3 ملايين عبوة ماء لضيوف الرحمن وللمساجد وللأسر المحتاجة والتجمعات والساحات العامة.
وتفصيلًا: استهدفت مبادرة السلال الغذائية توزيع 6000 سلة غذائية في جدة والطائف للأسر المحتاجة.
وانطلقت الفعاليات السنوية التي تقوم بها الجمعية سنويًّا لخدمة ضيوف الرحمن في العاصمة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ حيث يتم استقبال الحجاج والاحتفاء بهم وتعريفهم بالمملكة العربية السعودية وتقديم الهدايا التذكارية، وتقديم واجب الضيافة وتقديم المساعدات الإرشادية والتوجيهية.