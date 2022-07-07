مراكز الأحياء بمكة تنفذ مشروع "وليالٍ عشر" مع منصة إحسان لسقيا الحجاج

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري؛ مشروع "وليالٍ عشر".. في العشر المباركات وفي موسم من مواسم الإحسان. ويتضمن المشروع: مبادرات متنوعة؛ منها: سقيا الماء الذي يستهدف توزيع ما يزيد على 3 ملايين عبوة ماء لضيوف الرحمن وللمساجد وللأسر المحتاجة والتجمعات والساحات العامة.