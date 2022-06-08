مركز الإرشاد الأسري بالأفلاج قدّم 70 خدمة في شوال.. لتعزيز الترابط العائلي

وتم تفعيل دور المركز في المقابلات الفردية والزيارات الخاصة لوالدي الأزواج والزوجات، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الأسرية وزيادة الترابط العائلي، والحد من الطلاق وتشتت الأسر، وتقديم برامج نوعية لتثقيف المقبلين على الزواج.