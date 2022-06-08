مركز الإرشاد الأسري بالأفلاج قدّم 70 خدمة في شوال.. لتعزيز الترابط العائلي

قدّم مركز الإرشاد الأسري بجمعية التنمية الأسرية في محافظة الأفلاج، أكثر من 70 خدمة أسرية خلال شهر شوال الماضي، تهدف في مجملها إلى تحقيق التماسك الأسري والترابط العائلي والحد من حالات الطلاق الذي يتسبب في تشتت أفراد العائلة.
وتضمنت الخدمات التي قدّمها المركز؛ زيارات الترابط والإصلاح الأسري والاستشارات الأسرية واللقاءات التربوية والمقابلات الفردية والزيارات المنزلية للتماسك والترابط العائلي والعمل على إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين وتسوية الخلافات الزوجية.
وتم تفعيل دور المركز في المقابلات الفردية والزيارات الخاصة لوالدي الأزواج والزوجات، إضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الأسرية وزيادة الترابط العائلي، والحد من الطلاق وتشتت الأسر، وتقديم برامج نوعية لتثقيف المقبلين على الزواج.