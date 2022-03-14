مركز صحي خالد النموذجي بجدة يحصل على شهادة اعتماد "صديق الطفل"

حصل مركز الرعاية الصحية الأولية خالد النموذجي، التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، على لقب وشهادة اعتماد "صديق الطفل" كأول مركز على مستوى محافظة جدة، بعد اجتياز التقييم ونجح في تطبيق معايير مبادرة "المستشفيات صديقة الطفل" حسب معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، وذلك بإشراف وزارة الصحة، ومتابعة الإدارة العامة للتغذية وبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.
وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة داعمة ومعززة ومشجعة للرضاعة الطبيعية ورعاية الأم والطفل، وتوفير حقوقهما في الرضاعة الطبيعية والتغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال، من خلال تطبيق سياسة الرضاعة الطبيعية ليكون مركزًا صديقًا للطفل.
وتتضمن سياسة الرضاعة الطبيعية على التقيد بسياسة مكتوبة لتغذية الرضع يتم توصيلها بشكل روتيني لجميع العاملين الصحيين والآباء والأمهات، والإلتزام بما جاء في بنود النظام السعودي ولائحته التنفيذية، وتدريب جميع موظفي المركز على المعارف والمهارات اللازمة للممارسة الصحيحة وفقاً للسياسة المكتوبة، ومناقشة جميع الحوامل وأسرهم حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغلب على الصعوبات والتعرف على الممارسات الداعمة لها، ومساعدة الأمهات على الممارسات لتسهيل استمرارية الرضاعة الطبيعية والبدء في التغذية المثلى للرضع والمحافظة عليها، وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة مع إدخال الأطعمة المكملة بعد الشهر السادس، دعم استمرارية الرعاية الصحية بين المستشفى والمركز ودعم التعاون بين المركز ومجموعات مساندة الرضاعة في المجتمع باستحداث نظام يضمن توفير بيئة داعمة لتغذية الرضع ومساندة للأم المرضعة.
يذكر أن مبادرة المستشفيات صديقة الطفل أطلقتها منظمة الصحة العالمية واليونسيف عام 1991م، وتأتي ضمن الجهود العالمية لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية حسب معايير منظمة وسياسات هدفها خلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية، وتدريب العاملين ذوي العلاقة على مهارات تقديم المساعدة للأم وتحفيزها على الرضاعة الطبيعية.