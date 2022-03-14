مركز صحي خالد النموذجي بجدة يحصل على شهادة اعتماد "صديق الطفل"

وتتضمن سياسة الرضاعة الطبيعية على التقيد بسياسة مكتوبة لتغذية الرضع يتم توصيلها بشكل روتيني لجميع العاملين الصحيين والآباء والأمهات، والإلتزام بما جاء في بنود النظام السعودي ولائحته التنفيذية، وتدريب جميع موظفي المركز على المعارف والمهارات اللازمة للممارسة الصحيحة وفقاً للسياسة المكتوبة، ومناقشة جميع الحوامل وأسرهم حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغلب على الصعوبات والتعرف على الممارسات الداعمة لها، ومساعدة الأمهات على الممارسات لتسهيل استمرارية الرضاعة الطبيعية والبدء في التغذية المثلى للرضع والمحافظة عليها، وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة مع إدخال الأطعمة المكملة بعد الشهر السادس، دعم استمرارية الرعاية الصحية بين المستشفى والمركز ودعم التعاون بين المركز ومجموعات مساندة الرضاعة في المجتمع باستحداث نظام يضمن توفير بيئة داعمة لتغذية الرضع ومساندة للأم المرضعة.