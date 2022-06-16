مسابقة "مجسم وطن" تستعرض تجربتها الرائدة في الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية

وبيّن "النعيم" أن المسابقة تهدف إلى إثراء المعالم الجمالية في المملكة، وترسيخ قيم الإبداع لدى الموهوبين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وتتيح فرصة التنافس على تصميم عمل فني إبداعي ليكون مَعْلمًا راسخًا في أحد الميادين أو المناطق العامة في المملكة.