مسابقة "مجسم وطن" تستعرض تجربتها الرائدة في الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية

شاركت مسابقة مجسم وطن، ضمن الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية والذي انطلق تحت شعار "مجتمع مشارك"، بورقة عمل قدمها الأمين العام الدكتور مشاري النعيم.
وتحدّث "النعيم" عن قصة مسابقة "مجسم وطن"، إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، والتي تعنى بتعزيز الهوية الوطنية من خلال الفن البصري؛ لضمان تنمية حضرية مستدامة تدعم جودة الحياة.
وبيّن "النعيم" أن المسابقة تهدف إلى إثراء المعالم الجمالية في المملكة، وترسيخ قيم الإبداع لدى الموهوبين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وتتيح فرصة التنافس على تصميم عمل فني إبداعي ليكون مَعْلمًا راسخًا في أحد الميادين أو المناطق العامة في المملكة.
وذكر أن المواسم السابقة شهدت أعمالاً ذات تنافسية عالية، موضحًا أنها ستشهد المزيد في الموسم الرابع، والذي ستعلن نتائجه في اليوم الوطني القادم.
وأوضح "النعيم" أن المشاريع المنفذة حتى الآن بلغت 4 تصاميم؛ منها خريطة المملكة، دوار البيرق، ميدان العرضة، دوار طموحنا عنان السماء.
يُذكر أن الملتقى بتنظيم من أمانة المنطقة الشرقية وبرعاية من أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف وحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله البدير وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وتضمن مجموعة مميزة من ورش العمل والجلسات الحوارية ضمت نخبة من الخبراء والمختصين، ويهدف إلى بناء وتصميم أفكار وحلول إبداعية للمشاركة المجتمعية وتعزيز جودة الأعمال في القطاع غير الربحي.