"مساعي الخيرية" توزع على 1900 مستفيد ومستفيدة "كسوة" عيد الأضحى

أنهت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، اليوم الأحد، توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك، على أكثر من 1900 مستفيد ومستفيدة.
بالإضافة إلى توزيع عيديات للأطفال وبطاقات غذائية وأحذية ومستلزمات صحية للأم والطفل.
يأتي ذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لسد حاجة الأسر وإدخال الفرح والسرور عليهم في عيد الأضحى، وضمن خططها الجمعية التي اعتادت عليها قبيل العيد.
وقالت المدير التنفيذي للجمعية عائشة العيوني: إن المجتمع السعودي مبادر في تقديم العون والدعم، وما كسوة العيد وباقي المستلزمات إلا إحدى صور التعاون المجتمعي ولها انعكاسات إيجابية كبيرة.
ونوهت "العيوني" إلى أن جمعية مساعي تُعد من الجمعيات الرائدة والنشيطة في مجال العمل الخيري والإنساني، مقدمةً شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة للجمعية والتي تستهدف فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وتقديم المساعدات لهم.
يُذكر أن جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.