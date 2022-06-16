مستشفى الطوال العام يقيم دورة الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل الفعال

نظم مستشفى الطوال العام- ممثلاً بإدارة التواصل والعلاقات وإدارة الجودة وسلامة المرضى وإدارة التدريب والتعليم الطبي والقائمين على برنامج "وازن" الوزاري وبحضور مساعد مدير المستشفى أمجد محمد دغريري- دورة تدريبية بعنوان "الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل الفعّال" باللغتين العربية والإنجليزية ألقاها المتحدثان حسين منصور صميلي ونايف يحيى حمدي وذلك لتعزيز دور التواصل الفعال بين الموظفين ورؤسائهم وكذلك الأهداف التي تسهم في رفع رضى متلقي الخدمة.
خلال ذلك تم التعريف بمفهوم الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل الفعال وأنواعه والتي تهدف إلى إكساب المشاركين من موظفي المستشفى من الجنسين وفي كافة التخصصات من إداريين وفنيين وأطباء بالمعارف والمهارات والإلمام بمفهوم التواصل ومهاراته وترشيد سلوك الموظف بالتواصل الفعال مع رئيسه ومع المرضى على أساس معرفي بمبادئ التواصل ومعوقاته ووسائل التغلب عليها وصولاً إلى رفع مستوى الإنتاجية لديه بالإضافة إلى مهارات إدارة الحوار لسد الفجوة بين الموظف والجمهور وتمكينه من أداء مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية وتمكينه من التفاعل مع المراجعين بأفضل الوسائل والطرق الملائمة.
كما تم التطرق إلى دور التواصل في نجاح الفرد على المستوى الشخصي والاجتماعي والعملي وكذلك المهارات اللازمة للتواصل الفعال مع الآخرين في محيطهم الاجتماعي والعملي وتطبيق هذه المهارات في المواقف الحياتية المختلفة وإكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تساعدهم في تقديم أنفسهم وأفكارهم بأكثر الطرق فعالية وإكسابهم المهارات والقدرات التي تمكنهم من حسن الإنصات للمتحدثين والمساهمة في تنمية مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي بالإضافة إلى جانب التعريف بأنماط و وسائل التواصل في بيئة العمل واكتساب المهارات بكفاءة داخل هذه البيئة.
ويأتي تفعيل مثل هذه الدورات في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية بأرقى المستويات وكيفية التواصل مع المرضى والمراجعين وذويهم والتي تسهم في زيادة الرضى لمتلقي الخدمة.