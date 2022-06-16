مستشفى الطوال العام يقيم دورة الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل الفعال

كما تم التطرق إلى دور التواصل في نجاح الفرد على المستوى الشخصي والاجتماعي والعملي وكذلك المهارات اللازمة للتواصل الفعال مع الآخرين في محيطهم الاجتماعي والعملي وتطبيق هذه المهارات في المواقف الحياتية المختلفة وإكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تساعدهم في تقديم أنفسهم وأفكارهم بأكثر الطرق فعالية وإكسابهم المهارات والقدرات التي تمكنهم من حسن الإنصات للمتحدثين والمساهمة في تنمية مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي بالإضافة إلى جانب التعريف بأنماط و وسائل التواصل في بيئة العمل واكتساب المهارات بكفاءة داخل هذه البيئة.