مستشفى العزيزية للأطفال بجدة ينظم حملة توعوية عن التغذية

نظم مستشفى العزيزية للأطفال بجدة، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تثقيفية عن التغذية، بمناسبة "اليوم العالمي لسلامة الغذاء".
دشنت المناسبة مساعدة نائب المشرف العام على مستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتورة نورة الشريف، بحضور عدد من قيادات المستشفى.
وتهدف الحملة إلى استرعاء الانتباه واستلهام روح العمل من أجل المساعدة على الوقاية من المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها والمساهمة في الأمن الغذائي والمحافظة على صحة الإنسان.
نظم الفعالية قسم التغذية بالمستشفى، ومشاركة أقسام أخرى، بتنفيذ أركان إرشادية تضم الصور والإرشادات الهامة والمجسمات والبروشورات والبوسترات والفيديوهات التثقيفية؛ لتوعية الزوار والمراجعين للمستشفى.