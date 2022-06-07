مستشفى العزيزية للأطفال بجدة ينظم حملة توعوية عن التغذية

وتهدف الحملة إلى استرعاء الانتباه واستلهام روح العمل من أجل المساعدة على الوقاية من المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها والمساهمة في الأمن الغذائي والمحافظة على صحة الإنسان.