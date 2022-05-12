مستشفى قيا.. الأول على مستوى الطائف في مؤشرات الأداء

واشتمل التقييم على مؤشرات تتعلق بعددٍ من الخدمات والبرامج التي يقدمها المستشفى؛ ومنها تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والوصول للخدمة، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، ورضا الموظفين.