مستشفى قيا.. الأول على مستوى الطائف في مؤشرات الأداء

حصل مستشفى قيا العام على المركز الأول على مستوى مستشفيات صحة الطائف حسب تقرير الزائر السري والخاص بالمنشآت الصحية.
واشتمل التقييم على مؤشرات تتعلق بعددٍ من الخدمات والبرامج التي يقدمها المستشفى؛ ومنها تجربة المريض، والجودة وسلامة المرضى، والوصول للخدمة، والموارد البشرية، والموارد الذاتية، ورضا الموظفين.
وعبّر مدير المستشفى الأخصائي عايض الحارثي، عن شكره وتقديره لجميع منسوبي المستشفى؛ على تفانيهم وجهودهم في سبيل الرقي بمستوى الخدمات الصحية التي ساهمت وأثمرت في هذا الإنجاز، وما تحقق قبلها من إنجازات.
وأشار "الحارثي" إلى أنه في ظل تكاتف الجميع؛ سيتوالى تحقيق الإنجازات.