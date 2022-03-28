معهد الإدارة العامة بمكة ينفذ لقاء "رقمنة الموارد البشرية" بمشاركة 50 قيادياً

وسلّط اللقاء الضوء على أن استخدام أساليب العمل الابتكارية، والتقنيات الحديثة وجعلها جزءاً في بنية المنظمات باعتبار أن التقنيات الابتكارية واستحداث أساليب العمل المستجدة هي وسيلة وليست غاية، والتركيز على أهمية الموازنة بين الريادة وخفض التكاليف والتميز في الجودة، وأهمية تطوير المهارات الابتكارية والرقمية وزيادة الوعي التقني لدى صناع القرار وأصحاب المصلحة.