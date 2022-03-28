معهد الإدارة العامة بمكة ينفذ لقاء "رقمنة الموارد البشرية" بمشاركة 50 قيادياً

نفّذ فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، لقاءً تعريفيًا بعنوان "رقمنة الموارد البشرية"، بمشاركة أكثر من 50 قيادياً من مديري الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة للقطاع الخاص.
وافتتح مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد بن ناصر باصم، اللقاء مرحباً بضيوف المعهد، ومبدياً فخره وسعادته بالتعاون المشترك القائمة بين المعهد والقطاع الخاص بالمنطقة.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز المفاهيم التي ينبغي على المؤسسات اتخاذها لتحويل إدارات الموارد البشرية إلى إدارات ذات أثر استراتيجي، وزيادة القيمة التي تحققها هذه الإدارات من خلال التحول الرقمي.
وسلّط اللقاء الضوء على أن استخدام أساليب العمل الابتكارية، والتقنيات الحديثة وجعلها جزءاً في بنية المنظمات باعتبار أن التقنيات الابتكارية واستحداث أساليب العمل المستجدة هي وسيلة وليست غاية، والتركيز على أهمية الموازنة بين الريادة وخفض التكاليف والتميز في الجودة، وأهمية تطوير المهارات الابتكارية والرقمية وزيادة الوعي التقني لدى صناع القرار وأصحاب المصلحة.
واشتمل جدول اللقاء على عرض فيلم تعريفي عن المعهد، ومحورين؛ الأول: الموارد البشرية و استمرارية الشركات. والمحور الثاني: نحو التحول الرقمي، ونشاط تفاعلي ابتكاري يشارك به الحضور؛ للوقوف على مجالات تطوير رأس المال البشري تدعم توجهات الرؤية بالمنطقة.