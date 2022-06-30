مكة المكرمة.. مشروع لتوزيع مليونَيْ عبوة مياه في مشعر عرفات ومزدلفة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض عبدالله بن درهم أن الجمعية وبدعم من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تسعى لتنفيذ مشروع سقيا الحاج لعام 1443هـ من خلال توزيع (2) مليونَيْ عبوة في مشعر عرفات ومزدلفة وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف، كما تسعى ضمن هذا الدعم لتنفيذ مشروع سقيا مدينة الحجاج للعام الحالي، والذي تصل مدة تنفيذه إلى (16) يوماً تبدأ من يوم 14 ذي الحجة وحتى نهاية يوم 29 ذي الحجة، حيث يتم توزيع قرابة نصف مليون عبوة ماء بارد يتم نقلها على 8 برادات كل برادة 40 قدم فيما يقوم فريق من الشباب التطوعي السعوديين العاملين على مدار 24 ساعة بتقديم المياه المبردة على ضيوف الرحمن المغادرين لمدينة الحجاج التابعة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.