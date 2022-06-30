مكة المكرمة.. مشروع لتوزيع مليونَيْ عبوة مياه في مشعر عرفات ومزدلفة

وقّعت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ مشروع سقيا مدينة الحجاج للعام 1443هـ مع شركة المأكولات المتخصصة المحدودة، وذلك في إطار مشروع السقاية والرفادة لضيوف البيت الحرام بإشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض عبدالله بن درهم أن الجمعية وبدعم من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة تسعى لتنفيذ مشروع سقيا الحاج لعام 1443هـ من خلال توزيع (2) مليونَيْ عبوة في مشعر عرفات ومزدلفة وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف، كما تسعى ضمن هذا الدعم لتنفيذ مشروع سقيا مدينة الحجاج للعام الحالي، والذي تصل مدة تنفيذه إلى (16) يوماً تبدأ من يوم 14 ذي الحجة وحتى نهاية يوم 29 ذي الحجة، حيث يتم توزيع قرابة نصف مليون عبوة ماء بارد يتم نقلها على 8 برادات كل برادة 40 قدم فيما يقوم فريق من الشباب التطوعي السعوديين العاملين على مدار 24 ساعة بتقديم المياه المبردة على ضيوف الرحمن المغادرين لمدينة الحجاج التابعة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وأكد "ابن درهم" أن الجمعية تستقبل التبرعات لدعم مشروع سقيا مدينة الحجاج للعام 1443 على حساب سقيا الحاج والمعتمر في مصرف الراجحي رقم SA6280000377608010656663 وحساب سقيا الحاج والمعتمر بالبنك الأهلي السعودي رقم SA2110000012600000650510 فيما يمكن الاستفسار عن هذا المشروع عبر الأرقام (0533317455 ـ 0506668129).