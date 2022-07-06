مكة المكرمة.. "نماء الأهلية" تطلق مشروع "أضحيتي لأهل بلدي"

وأضاف "الحميد": الأضحية شعيرة إسلامية ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، حث عليها ديننا الحنيف وعظم من شأنها، ولذلك أولت جمعية نماء هذا المشروع عناية فائقة، وأتاحت الفرصة للمساهمة في هذا المشروع من خلال زيارة متجر الجمعية الخيري https://namaa.sa/projectCategories/show/23 ، أو زيارة مكاتب ومراكز الجمعية المنتشرة في مكة المكرمة وجدة والطائف، أو تحويل قيمة الزكاة إلى حسابات الجمعية في البنوك السعودية.