مكة المكرمة.. "نماء الأهلية" تطلق مشروع "أضحيتي لأهل بلدي"

بدأت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، مشاريعها لموسم حج هذا العام 1443هـ، وعلى رأسها مشروع الأضاحي تحت شعار "أضحيتي لأهل بلدي"، الذي يسعى إلى توفير 10.000 أضحية لـ22.000 مستفيد من المسجلين في قواعد بيانات الجمعية، وبالشراكة مع كبرى الجمعيات الخيرية بالمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
ويشمل تنفيذ مشروع "أضحيتي لأهل بلدي" مجموعةً من مراحل العمل الدقيقة، قبل وصول الأضحية إلى المستفيد، من حيث ذبحها، وتبريدها، ونقلها، وتوزيعها، بطريقة تحفظ كرامة المحتاج، وتُدخل السرور عليه، وعلى أسرته.
وتتضمن باقة مشاريع جمعية "نماء" الأهلية لموسم حج هذا العام، إضافة إلى مشروع الأضاحي: سقيا حاج، وحقيبة الحاج، ووجبة الحاج، والوجبات الساخنة، وحسنات العشر.
وقال مدير عام جمعية "نماء" الأهلية، فيصل بن عبدالرحمن الحميد: إن الجمعية أطلقت مجموعة من الأعمال الخيرية تتزامن مع أيام عشر ذي الحجة، خير أيام الدنيا، وفي مقدمتها مشروع ذبح الأضاحي.
وأضاف "الحميد": الأضحية شعيرة إسلامية ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، حث عليها ديننا الحنيف وعظم من شأنها، ولذلك أولت جمعية نماء هذا المشروع عناية فائقة، وأتاحت الفرصة للمساهمة في هذا المشروع من خلال زيارة متجر الجمعية الخيري https://namaa.sa/projectCategories/show/23 ، أو زيارة مكاتب ومراكز الجمعية المنتشرة في مكة المكرمة وجدة والطائف، أو تحويل قيمة الزكاة إلى حسابات الجمعية في البنوك السعودية.
وأعرب "الحميد" عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لما يلقاه القطاع غير الربحي من دعم في البلاد؛ داعيًا الله بالتوفيق والسداد للجميع في خدمة البلاد والعباد.