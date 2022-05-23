"مودة مكة المكرمة" تعقد عموميتها الـ15 بحضور ممثل "الموارد البشرية"

وقدَّم فايز الحربي، المشرف المالي للجمعية، بيانات التقرير والتحليل المالي معتمدة من مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية لعام 2021م، وبلغت نسبة البرامج والأنشطة 68.3%، وبلغت نسبة المصروفات العمومية 8%، وبلغت نسبة مصروفات تنمية الموارد المالية 2%، وبلغت نسبة الإهلاك السنوي 3.7% من إجمالي مصروفات الجمعية لعام 2021م. واستعرض للحضور الأستاذ وليد الطويل، نائب رئيس لجنة التدقيق والحوكمة، تقرير أداء اللجنة لعام 2021م، وأهداف اللجنة وآليتها لتدقيق البيانات، وشواهد تقارير الأداء. وأوضح الطويل نتائج أعمال الجنة التي صدر عنها 4 تقارير أداء لجمعية المودة تم اعتمادها، و١٣ توصية تم إصدارها خلال عام 2021م، تمكنت الجمعية من تنفيذ 92% منها.

واستعرض محمد آل رضي ملخص الخطة التنفيذية لعام 2022م، وأهم مستهدفاتها، من خلال 15 مبادرة، وأبرز النتائج المتوقعة، وأثرها المتوقع. كما قدم آل رضي آخر مستجدات قضايا التركيز الاستراتيجي، وسير عمل مشاريع الجمعية وبرامجها، وما يستجد من أعمال للجمعية.