"مودة مكة المكرمة" تعقد عموميتها الـ15 بحضور ممثل "الموارد البشرية"

عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر بحضور كل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية، وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سالم الزهراني، وذلك يوم الاثنين 23/ 5/ 2022م.
وأعرب فيصل السمنودي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن شكره وامتنانه للجهود والدعم الدائم للجمعية التي تعيش نهضة كبيرة -ولله الحمد- على صعيد الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي.
وأشاد سالم الزهراني، ممثل الوزارة، بجهود الجمعية، ودورها في تحسين جودة حياة الأسرة، من خلال مبادرتها ومشاريعها النوعية. كما استعرضت الجمعية فيلمًا مصورًا عن أداء الجمعية لعام 2021م، يعرض تجارب بعض المستفيدين من الجمعية، وتجربتهم في الاستفادة من خدمات الجمعية، وأثرها على حياتهم.
كما استعرض محمد آل رضي، المدير العام لجمعية المودة، بيانات تقرير أداء عام 2021م المعتمد من قِبل لجنة التدقيق والحوكمة. كما استعرض آل رضي إنجازات الجمعية خلال العام؛ إذ تمكنت الجمعية من تقديم 193.592 خدمة متكررة لـ62.040 مستفيدًا مباشرًا، وحصدت المركز الثاني في جائزة الملك خالد للتميز "فرع المنظمات غير الربحية"، وسجلت الجمعية أعلى أداء لها منذ عام نسبة إلى المشاركات السابقة مسجِّلة 180 نقطة مقارنة بـ 147 لعام 2017 م.
وحصدت الجمعية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي في فئة المؤسسات الكبيرة. وأشار آل رضي إلى أن الجمعية تُشغّل وتُشرف على 13 مشروع إسناد حكوميًّا، فازت بها الجمعية لخبرتها الطويلة، وريادتها في مجال التنمية الأسرية وأتمتة العمليات، ووجود منهجية واضحة لإدارة المشاريع.
وقدَّم فايز الحربي، المشرف المالي للجمعية، بيانات التقرير والتحليل المالي معتمدة من مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية لعام 2021م، وبلغت نسبة البرامج والأنشطة 68.3%، وبلغت نسبة المصروفات العمومية 8%، وبلغت نسبة مصروفات تنمية الموارد المالية 2%، وبلغت نسبة الإهلاك السنوي 3.7% من إجمالي مصروفات الجمعية لعام 2021م. واستعرض للحضور الأستاذ وليد الطويل، نائب رئيس لجنة التدقيق والحوكمة، تقرير أداء اللجنة لعام 2021م، وأهداف اللجنة وآليتها لتدقيق البيانات، وشواهد تقارير الأداء. وأوضح الطويل نتائج أعمال الجنة التي صدر عنها 4 تقارير أداء لجمعية المودة تم اعتمادها، و١٣ توصية تم إصدارها خلال عام 2021م، تمكنت الجمعية من تنفيذ 92% منها.
واستعرض محمد آل رضي ملخص الخطة التنفيذية لعام 2022م، وأهم مستهدفاتها، من خلال 15 مبادرة، وأبرز النتائج المتوقعة، وأثرها المتوقع. كما قدم آل رضي آخر مستجدات قضايا التركيز الاستراتيجي، وسير عمل مشاريع الجمعية وبرامجها، وما يستجد من أعمال للجمعية.