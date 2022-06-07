"نقاء" تدشن حملة "#بدونها_أنقى" تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ

شملت الحملة عديد الفعاليات الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي المنوعة من (مساحات إعلامية بإشراف وإلقاء رفعة الاختصاصيين ومسابقات إلكترونية .. وغيرها)، وكذلك برامج ميدانية في عددٍ من المؤسسات الحكومية والأهلية والأماكن العامة للوصول إلى عدد كبير من المستفيدين، وتهدف نقاء من خلال حملتها إلى تعريف المجتمع بمخاطر التدخين وأضراره على المستويين الفردي والمجتمعي ورفع مستوى الوعي الجمعي بأخطار آفة التبغ، وإعانة المبتلين بها في تركها والإقلاع عنها.