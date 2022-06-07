"نقاء" تدشن حملة "#بدونها_أنقى" تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ

تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ لعام 2022 م، وفي إطار خدمات نقاء لمكافحة التدخين الجليلة التي تقدمها لخدمة مجتمعها, وانطلاقًا من حرصها وتشديدها على تعزيز المسؤولية المجتمعية ودورها التنموي في بناء مجتمع صحي ينعم أفراده بنمط صحي مميز تحقيقًا لرؤية المملكة؛ دشنت جمعية نقاء لمكافحة التدخين برئاسة رئيس مجلس إدارتها سليمان الصبي وبدعم أعضاء مجلس الإدارة جميعًا بتاريخ 25 /5 / 2022 م ، حملة توعوية هادفة تحت عنوان (#بدونها_أنقى) في فروعها (الرياض - الشرقية - حائل).
شملت الحملة عديد الفعاليات الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي المنوعة من (مساحات إعلامية بإشراف وإلقاء رفعة الاختصاصيين ومسابقات إلكترونية .. وغيرها)، وكذلك برامج ميدانية في عددٍ من المؤسسات الحكومية والأهلية والأماكن العامة للوصول إلى عدد كبير من المستفيدين، وتهدف نقاء من خلال حملتها إلى تعريف المجتمع بمخاطر التدخين وأضراره على المستويين الفردي والمجتمعي ورفع مستوى الوعي الجمعي بأخطار آفة التبغ، وإعانة المبتلين بها في تركها والإقلاع عنها.
وأكد المدير التنفيذي لنقاء عبدالله بن عبدالعزيز الصقيه، أن الحملة تأتي في إطار مساعي نقاء ودورها التوعوي والتثقيفي في خدمة مجتمعها والتحذير المستمر من آفة التدخين، كما نوه "الصقيه" بجهود المعنيين في المؤسسات والشركات الأهلية والحكومية التي كانت لها إضافة مميزة وملموسة في إنجاح الحملة منها ( أمانة الرياض- وزارة الصحة – وزارة الموارد البشرية – نادي النصر – أسواق العربية – غرناطة مول – واجهة الرياض - هيئة السوق المالية - بنك الإنماء - هيئة التخصصات الصحية - مياه موارد - التصنيع ).
وأشار إلى أن "نقاء" تسعد بمثل هذه الشركات والتعاون ويدها ممدودة لكل الجهات الرسمية والأهلية والرياضية التي تهتم بالمسؤولية المجتمعية.
كما قدم شكره للأيدي العاملة "جنود نقاء" والأيدي التطوعية، الذين يجتهدون في أعمالهم فيقدمونها بكل صدق وإخلاص، مؤكدًا أن نقاء ستستمر بإذن الله في رسالتها التوعوية لينعم الجميع بحياة نقية خالية من أضرار التبغ.