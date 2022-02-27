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"نوف بنت عبدالرحمن" تزور مركز "مدهال" لتعليم الفروسية

جولة شملت تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ركوب الخيل
"نوف بنت عبدالرحمن" تزور مركز "مدهال" لتعليم الفروسية
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سبق

زارت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، برفقة وفد من المستفيدين، مركزَ مدهال لتعليم الفروسية.

وكان في استقبال الوفد الزائر المدرب مشاري عبدالله الذيابي، وتجول الجميع في أقسام المركز، واطلعوا على الخيول العربية والغربية.

واشتملت الزيارة على عرض لبعض الخيول في قفز الحواجز، وتم تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ركوب الخيل، وكان لذلك دور في المرحلة العلاجية لبعض الحالات، وأثر كبير في نفوسهم.

وفي ختام الزيارة جرى تكريم المركز وتقديم الشكر والتقدير لمسؤوليه، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين.

جمعية لأجلهم
مركزَ مدهال لتعليم الفروسية

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