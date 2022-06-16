وسط حضور كثيف.. محافظ الدوادمي يفتتح مهرجان "حبحب ساجر"

دشّن محافظ الدوادمي سلطان السديري، اليوم الخميس؛ مهرجان "حبحب ساجر 2022"، في حديقة الملك عبدالعزيز بمركز ساجر.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء، وعدد كثيف من الأهالي والمهتمين والمتسوقين.
وتجول محافظ الدوادمي داخل أروقة المعرض الزراعي المصاحب للمهرجان، والذي يحتوي على كاونترات للجهات الحكومية المشاركة وللمزارعين والشركات والمؤسسات الزراعية؛ لعرض منتجاتهم وموادّهم الزراعية، واستمع المحافظ إلى شرح مفصّل عنها.
بعد ذلك بدأ الحفل بكلمة رئيس مركز "ساجر" الشيخ نايف بن محيا، رحّب فيها بالحضور وقدّم شكره لخادم الحرمين وولي عهده الأمين؛ على الدعم اللامحدود لقطاع الزراعة، ثم كلمة مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بساجر حسين العتيبي، الذي شكر فيها المسؤولين والمزارعين والشركات على مشاركتهم بالمهرجان.
وبثّ الحفل عرضًا مرئيًّا بالبروجكتور، يحكي بداية زراعة الحبحب بساجر وطرق زراعته وتسويقه، ثم جرى تكريم الجهات المشاركة.
من جانبه قال محافظ الدوادمي سلطان السديري: ما شاهدته في مهرجان ساجر يثلج الصدر؛ إذ شاهدنا سعوديين يعملون باحترافية جيدة".
وأضاف: "حبحب ساجر ينافس بقوة في الأسواق العالمية. وتمنى أن يستغلّ المزارعون هذا المهرجان لتسويق منتجاتهم بكل قوة".
وتابع: "الدولة - أيدها الله - أولتْ اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة لدعم المزارعين ولتوفير الأمن الغذائي".
وتشهد مدينة ساجر هذه الأيام حركة تجارية؛ نظرًا لإنتاج فاكهة الصيف الحبحب؛ إذ يعد حبحب ساجر من أفضل وأجود الأنواع، واكتسب سمعة مميزة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وأصبح المستهلك ينتظر إنتاجه بشوق؛ لحلاوة طعمه وكبر حجمه.
وسوق الخضار الذي تم إنشاؤه على مساحة 30 ألف متر مربع، ونفذت البلدية سفلتته وتشجيره وإنارته، يعد من أكبر أسواق المملكة؛ حيث يدخل السوق ما يقارب 1300 سيارة يوميًّا، محملة بالحبحب والشمام في ذروة إنتاج المزارع.
ويتم تصدير أكثر من 600 شاحنة متوسطة "دينا" و60 شاحنة كبيرة، وعدد كبير من السيارات الصغيرة تنطلق إلى مناطق ومحافظات المملكة.
وتتراوح الأسعار لهذا العام بين 650 ريالًا إلى 1500 لحمولة السيارة الصغيرة التي تحتوي على "70 إلى 90" حبة حبحب، كما أن أسعار التفريد تتراوح من 20 إلى 30 للحبة الواحدة.