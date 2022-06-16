وسط حضور كثيف.. محافظ الدوادمي يفتتح مهرجان "حبحب ساجر"

بعد ذلك بدأ الحفل بكلمة رئيس مركز "ساجر" الشيخ نايف بن محيا، رحّب فيها بالحضور وقدّم شكره لخادم الحرمين وولي عهده الأمين؛ على الدعم اللامحدود لقطاع الزراعة، ثم كلمة مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بساجر حسين العتيبي، الذي شكر فيها المسؤولين والمزارعين والشركات على مشاركتهم بالمهرجان.