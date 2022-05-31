وقف "الخضير" يوقع اتفاقية مع "أعناب" لتدريب 30 ألف معلم ومعلمة في السلامة المدرسية بالمملكة

وقَّع وقف الشيخ محمد إبراهيم الخضير اتفاقية تعاون مع منصة أعناب، وذلك انطلاقاً من أهداف وقف الشيخ محمد الخضير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم التعليم والمعلمين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون في مجالات التدريب والمبادرات الوطنية، حيث يرعى الوقف البرنامج بهدف تقديم الدورة الإلكترونية عن طريق منصة أعناب ليمتد أثرها في جميع مدارس المملكة من خلال تدريب معلم ومعلمة من كل مدرسة في المملكة خلال العام الحالي ليصل إجمالي المستهدف تدريبهم خلال العام الحالي ما يزيد على 30 ألف مستفيد في الميدان التعليمي.
ويبدأ البرنامج خلال الشهر الجاري في مرحلته الأولى في منطقتي عسير والقصيم لما يقارب 5000 مستفيد في المنطقتين بهدف التدريب على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المدرسية والتعامل الصحيح مع الأخطار المحيطة في مجتمع المدرسة عن طريق تكوين معرفة عميقة بأساسيات السلامة والصحة والبيئة والأمن في المدرسة ومعرفة الأخطار المحيطة بها وطرق الوقاية والمعالجة؛ والاستجابة لحالات الإسعاف المختلفة وطرق الإخلاء السليمة.
مثّل وقف الشيخ محمد إبراهيم الخضير في الاتفاقية خالد بن محمد الخضير الذي أعرب عن سعادته بهذه الاتفاقية، وإطلاق البرنامج الذي يهدف من خلاله وقف الشيخ محمد الخضير ترسيخ أساسيات السلامة المدرسية داخل المدارس حول المملكة لما تمثله السلامة والصحة المدرسية من أهمية بالغة تعد الأساس الذي يبنى عليه النجاح في العملية التعليمية.
كما أعرب عن شكره لوزارة التعليم وإدارات التعليم في المناطق التي تتيح للجهات الوقفية والخيرية المساهمة في البرامج النوعية لتحقيق التكاملية بين القطاع العام والقطاع الثالث.
ومثّل منصة أعناب المدير التنفيذي الدكتورة منيرة جمجوم التي أعربت عن سعادتها لهذا التعاون الذي يمثل صميم عمل منصة أعناب وإيمانها أن كل مُتعلم يستحق مُعلماً مميزاً، وفي أعناب يكون العمل والتركيز على تمكين التعليم من خلال تمكين المُعلم. ونوهت إلى أهمية تضافر الجهود لتأهيل وتدريب المعلمين لأنه من أهم العوامل المؤثرة في رفع جودة قطاع التعليم هو رفع كفاءة المعلمين بشكل دائم ومستمر.