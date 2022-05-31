وقف "الخضير" يوقع اتفاقية مع "أعناب" لتدريب 30 ألف معلم ومعلمة في السلامة المدرسية بالمملكة

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون في مجالات التدريب والمبادرات الوطنية، حيث يرعى الوقف البرنامج بهدف تقديم الدورة الإلكترونية عن طريق منصة أعناب ليمتد أثرها في جميع مدارس المملكة من خلال تدريب معلم ومعلمة من كل مدرسة في المملكة خلال العام الحالي ليصل إجمالي المستهدف تدريبهم خلال العام الحالي ما يزيد على 30 ألف مستفيد في الميدان التعليمي.