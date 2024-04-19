أمير القصيم يستلم تقرير مهرجان حياة الورد الثاني ويثني على المهرجان

تسلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقرير مهرجان حياة الورد في نسخته الثانية، الذي أقيم بعنيزة شعبان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث الموقع المميز والفعاليات المصاحبة، كذلك احتضن أكبر جدارية حملت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، كذلك توسطته سجادة من الورد الطبيعي بمساحة 900 م2 تحتضن 210000 وردة من 33 لوناً، كذلك احتفل المهرجان باستضافة المملكة بالمعرض العالمي إكسبو الرياض.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، وفريق العمل يتقدمهم رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، واستمع أمير القصيم لشرحٍ موجز من محافظ عنيزة عن ما تحقق للمهرجان من تطور، إذ احتضن أطول حديقة طولية تمثل سجادة من الورد الطبيعي والجدارية كأول عمل إبداعي فني، وتحدث كذلك عن احتفال المهرجان بمعرض إكسبو 2030.
وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بجهود القائمين على المهرجان، وفريق العمل نظير ما بذلوه في سبيل إنجاح المهرجان، وما شهده من تطوّر في نسخته الثانية، متطلعاً إلى مواصلة الإبداع في محافظة عنيزة وجميع محافظات المنطقة لما تمتلكه منطقة القصيم من مقومات تسهم في نجاح مثل هذه المهرجانات التي تعتني بالزراعة وتعزز مبدأ البيئة وتتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء، مثنيًا على فكرة المهرجان واسمه كأحد أبرز المهرجانات بالمنطقة.
وفي نهاية اللقاء كرّم فريق العمل ثم أُخذت صورة جماعية للعاملين، وقدّم رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني هدية تذكارية لعبارة عن صورة من الجدارية يعتليها طيران الصقور السعودية في منظر جمالي وطني تخليدًا لهذا العمل الذي صممته البلدية بفكرة فريدة على مستوى المملكة، إذ يبلغ طولها 250م2 وعدد الورد داخلها 97906 وردة، كما بلغ إجمالي الورد بموقع المهرجان كاملاً 485200 وردة مشكل من 11 لونًا.