أمير القصيم يستلم تقرير مهرجان حياة الورد الثاني ويثني على المهرجان

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بجهود القائمين على المهرجان، وفريق العمل نظير ما بذلوه في سبيل إنجاح المهرجان، وما شهده من تطوّر في نسخته الثانية، متطلعاً إلى مواصلة الإبداع في محافظة عنيزة وجميع محافظات المنطقة لما تمتلكه منطقة القصيم من مقومات تسهم في نجاح مثل هذه المهرجانات التي تعتني بالزراعة وتعزز مبدأ البيئة وتتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء، مثنيًا على فكرة المهرجان واسمه كأحد أبرز المهرجانات بالمنطقة.