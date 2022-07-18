"بناء" تهنئ 77 من مستفيديها على أداء فريضة الحج
قدّم مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية عبدالله الخالدي، التهنئة لحجاج الجمعية الذين تمكنوا -ولله الحمد- من أداء فريضة الحج لهذا العام؛ مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص على مساندة الأسر التي ترعاهم وتعينهم على أداء فريضة الحج بدعم الشركاء الذين تكفلوا بتكاليف الرحلة.
وأضاف "الخالدي" أن "بناء" سعت إلى تمكين المستفيدين من أداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة، من خلال اختيار الحملات المتخصصة بكل عناية؛ لضمان راحة أبنائها، ليتمكنوا من أداء شعائر الحج دون عناء ومشقة.
وأعرب "الخالدي" عن شكره وتقديره للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء"، على دعمه لحجاج الجمعية حتى تمكنوا من أداء الفريضة، كما أعرب عن شكره لشركاء الجمعية الذين تكفلوا بتغطية تكاليف الحجاج من جهات وأفراد، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم وأن يتقبل من الحجاج حجهم.
جدير بالذكر أن جمعية "بناء" بدعم أهل الخير والعطاء؛ ساهمت خلال الأعوام الماضية في أداء فريضة الحج لمئات الأيتام واليتيمات والأرامل، بتكلفة إجمالية تجاوزت (٥.١٨٠.٢٩٣) خمسة ملايين ومائة وثمانين ألفًا ومئتين وثلاثة وتسعين ريالًا.