"بناء" تهنئ 77 من مستفيديها على أداء فريضة الحج

وأعرب "الخالدي" عن شكره وتقديره للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية "بناء"، على دعمه لحجاج الجمعية حتى تمكنوا من أداء الفريضة، كما أعرب عن شكره لشركاء الجمعية الذين تكفلوا بتغطية تكاليف الحجاج من جهات وأفراد، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم وأن يتقبل من الحجاج حجهم.