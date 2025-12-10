جامعة شقراء تقيم محاضرة الإرهاب الفكري: مفهومه وأساليبه المعاصرة وسبل مواجهته”

نظّمت جامعة شقراء اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025م، محاضرة علمية بعنوان: “الإرهاب الفكري: مفهومه وأساليبه المعاصرة وسبل مواجهته”، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، قدّمها سعادة العقيد تركي الحربي المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، والمقدم الدكتور مهند الطيار المتحدث الرسمي للمباحث العامة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف وقيادات وطلبة ومنسوبي الجامعة بمسرح كلية الشريعة والحقوق بالمدينة الجامعية بشقراء.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار برامج الجامعة الهادفة إلى تعزيز الأمن الفكري وترسيخ القيم الوطنية، حيث تناولت المحاضرة التعريف بالإرهاب الفكري، وبيان جذوره وأساليبه المستحدثة، كما استعرض المتحدثان آليات المواجهة والوقاية وفق منهجيات علمية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجامعة وطلابها.
وثمنت الجامعة التعاون والمشاركة مع رئاسة أمن الدولة والمباحث العامة، ومشاركة ضيوفها الكرام من المتحدثين، وما قدماه من طرح علمي رصين يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة التطرف وتعزيز الوسطية والاعتدال.