جامعة شقراء تقيم محاضرة الإرهاب الفكري: مفهومه وأساليبه المعاصرة وسبل مواجهته”

وتأتي هذه المحاضرة في إطار برامج الجامعة الهادفة إلى تعزيز الأمن الفكري وترسيخ القيم الوطنية، حيث تناولت المحاضرة التعريف بالإرهاب الفكري، وبيان جذوره وأساليبه المستحدثة، كما استعرض المتحدثان آليات المواجهة والوقاية وفق منهجيات علمية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجامعة وطلابها.