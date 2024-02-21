جامعة "الأميرة نورة" تحتفي وطالباتها بـ"يوم التأسيس"

احتفَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بـ"يوم التأسيس"، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، بسلسلة من الفعاليات الثقافية الإبداعية.
جاء ذلك بتنظيم عمادات ووكالات وكليات الجامعة، بمشاركة الطالبات؛ اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون.
وتنوّعت مظاهر الاحتفاء داخل الحرم الجامعي؛ حيث نظَّمت عمادة شؤون الطالبات حفلًا لمنسوبات الجامعة كافة، متضمنًا مسرحية بعنوان "نساء كتبن حكاية" قدمها طالبات وحدة المسرح والفنون، ولوحات فنية متعددة بعنوان "لوحة المؤسس ولوحة بلادي"، و"بالسعودية نتغنى".
وشمل الحفل معرضًا بعنوان "حي طاريها"، متضمنًا خمسة أركان مُصاحبة، مثَّل كلٌّ منها منطقةً من مناطق المملكة، ومشاركة "المتحف التاريخي" بنموذج لخيمة تراثية عريقة.
وذلك إضافة إلى انعقاد حزمة من المسابقات بعنوان "لبسنا يوم بدينا"؛ لاستعراض أفضل زي تراثي، ومسابقة "نوادر"؛ لاستعراض المقتنيات التراثية السعودية النادرة، ومسابقة الرسم الحي لأفضل لوحة فنية، تصف نصًّا شعريًّا بعنوان "بيت شعر بريشة رسّام".
وسعت الجامعة إلى تعزيز قيم الترابط بين الطالبات ونظيراتهن من غير الناطقات باللُّغة العربية؛ إذ عُقدت جلسات تراثية للتعريف بثقافة وتراث المملكة في مجالات عدة، بما يعكس إرث المملكة الأصيل، وتراثها الوطني المتنوع.
ويأتي ذلك ضمن جهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ودورها الوطني في إظهار العمق التاريخي والحضاري للدولة السعودية، والوفاء لمن شارك في خدمة الوطن من الأئمة والملوك، والمواطنين.
وإسهامًا في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025، لتوفير بيئة جامعية معززة لمهارات الطالبات في مجالات الابتكار والإبداع من خلال الأنشطة اللامنهجية.