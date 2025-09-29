فرع الهلال الأحمر بالباحة يحتفل باليوم الوطني 95 بحضور منسوبيه والمتطوعين والمتطوعات

أقامت إدارة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95، بحضور منسوبي الفرع والمراكز الإسعافية وغرفة القيادة والتحكم بالمنطقة، إلى جانب الإداريين وعدد من المتطوعين والمتطوعات.
وقد تميز الحفل بأجواء وطنية عكست روح الانتماء والولاء للوطن الغالي، حيث تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدين اعتزازهم بخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات الإسعافية والإنسانية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الهيئة بالباحة سلطان بن سعد المالكي أن اليوم الوطني يمثل مناسبة غالية نستذكر فيها جهود المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وما بذله من أجل توحيد الوطن، مضيفًا أن ما نشهده اليوم من تطور وإنجازات هو ثمرة ذلك العطاء وما تواصله القيادة الحكيمة من دعم ورعاية في مختلف المجالات.
وأشار المالكي إلى الدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات، مؤكدًا أن مشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية تجسد صورة مشرقة من صور العطاء والإيثار، وتعكس ما يتمتع به أبناء وبنات الوطن من حس إنساني وولاء راسخ.
واختتم الحفل بتكريم المشاركين، وسط أجواء وطنية سادها الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة.