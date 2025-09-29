فرع الهلال الأحمر بالباحة يحتفل باليوم الوطني 95 بحضور منسوبيه والمتطوعين والمتطوعات

من جانبه، أكد مدير عام فرع الهيئة بالباحة سلطان بن سعد المالكي أن اليوم الوطني يمثل مناسبة غالية نستذكر فيها جهود المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وما بذله من أجل توحيد الوطن، مضيفًا أن ما نشهده اليوم من تطور وإنجازات هو ثمرة ذلك العطاء وما تواصله القيادة الحكيمة من دعم ورعاية في مختلف المجالات.