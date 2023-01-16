"قلبي": حصيلة منجزات إدارة التطوع في 2022 تتجاوز أكثر من مليوني ريال

كشفت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، ممثلة بإدارة التطوّع عن أن حصيلة منجزات إدارة التطوّع لعام 2022م الماضي، تجاوزت أكثر من مليوني ريال، وبأكثر من ألفي ساعة تطوعية، وبمشاركة 300 متطوع ومتطوعة في العديد من المجالات الصحية والإدارية.
وقالت "الجمعية" في تقريرها السنوي: إن إدارة التطوع نفّذت العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية لمرضى القلب في المراكز الصحية والجهات الحكومية والمدارس في جميع فروع المملكة والتي من شأنها رفع مستوى وعي الأفراد في المجتمع وتثقيفهم ونشر الوعي الصحي وكذلك الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي دعت للوصول إلى مليون متطوع سنويًا.
وأضافت: "كما نفّذت 52 فرصة تطوعية، شارك فيها 300 متطوعًا ومتطوعة من خلال العمل الصحي بالمستشفيات والأعمال الإدارية والمشاركة بالفعاليات بتقديم الاستشارات الطبية وأخذ القياسات الحيوية لزوار المولات ونشر الرسائل التوعوية والتثقيفية؛ فيما بلغ عدد المستفيدين 8204 مستفيدًا ومستفيدة. وتجاوزت ساعات التطوّع حاجز 2387 ساعة تطوعية، وبلغت القيمة التقديرية مبلغ (2.088.625) ريالًا".
وأكدت "الجمعية" أنها تسعى لتنظيم العمل التطوعي، من خلال إنشاء إدارة مختصة بالتطوع، وتتولى بنشر ثقافة التطوع وتهيئة البيئة للمتطوعين، وذلك من خلال تحديد البرامج والمشاريع والفرص التطوعية وتطوير وتأهيل المتطوعين بما يعود بالنفع على الجمعية والمتطوع والمجتمع.