"قلبي": حصيلة منجزات إدارة التطوع في 2022 تتجاوز أكثر من مليوني ريال

كشفت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، ممثلة بإدارة التطوّع عن أن حصيلة منجزات إدارة التطوّع لعام 2022م الماضي، تجاوزت أكثر من مليوني ريال، وبأكثر من ألفي ساعة تطوعية، وبمشاركة 300 متطوع ومتطوعة في العديد من المجالات الصحية والإدارية.