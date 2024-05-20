بورشة عمل عن تربية النحل.. "بيئة العرضيات" تحتفل بيوم النحل العالمي

نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات ورشة عمل عن النحل بالتعاون مع شركة النحال البري.
وعقدت الورشة، في قرية الملحة بمحافظة العرضيات بمناسبة اليوم العالمي للنحل واستهدفت النحالين والمهتمين بتربية النحل.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد الفقيه نوقش خلال الورشة عدد من الموضوعات التي تهم النحال من أهمها أسس تربية النحل، مضيفًا أن العسل في محافظة العرضيات، يعد من المميزات النسبية في المنطقة.
وأوضح "الفقيه" أنه قد تم تخصيص مهرجان سنوي لمساعدة النحالين على تسويق منتجاتهم وزيادة فرص استثمارها بالمنطقة في منتجات العسل وضمان المردود المالي الجيد لهم ما يُسهم في تطوير تربية النحل وصناعة العسل والصناعات التحويلية وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين المحليين.
ولفت "الفقيه" إلى أن هذا يُبرز أهمية عسل العرضيات بخصائصه الصحية الفريدة بسبب طبيعة المحافظة الجبلية بالإضافة إلى الدور البيئي ودعمه للسياحة الجبلية وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة قطاع النحل في المنطقة.
فيما أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف دعم برنامج ريف لقطاع العسل وحرص فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على إطلاق مبادرات تُسهم في نشر الطرق الحديثة بتربية النحل ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.