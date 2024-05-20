بورشة عمل عن تربية النحل.. "بيئة العرضيات" تحتفل بيوم النحل العالمي

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد الفقيه نوقش خلال الورشة عدد من الموضوعات التي تهم النحال من أهمها أسس تربية النحل، مضيفًا أن العسل في محافظة العرضيات، يعد من المميزات النسبية في المنطقة.