مستشفى "محمد بن عبدالعزيز" بالرياض يطلق خدمة العيادات المسائية في رمضان

أطلق مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز عضو تجمع الرياض الصحي الثاني خدمة العيادات المسائية في شهر رمضان المبارك متضمنةً هذه الخدمة تخصصات الجراحة العامة، جراحة العظام، الباطنة، الأعصاب، الغدد الصماء.
وتفصيلاً، أوضح المستشفى أن خدمة العيادات المسائية ستكون مضافة لعمل العيادات الصباحية تتيح من خلالها حصول المستفيدين على مواعيدهم في أقرب وقت ممكن وتقليص قوائم انتظار المرضى وتسهيل إجراءاتهم سواء من داخل المستشفى أو المحولين من المراكز الصحية، في العيادات المسائية التي تقدم خدماتها يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 مساءً إلى 12 صباحاً.
وأضاف أنه تم تجهيز العيادات بالخدمات الطبية المساعدة والمتمثلة في المختبر والأشعة والصيدلية والخدمات الأخرى المختلفة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأشار إلى أن آلية تحديد المواعيد يكون عن طريق الاتصال المباشر بالمستفيد وإبلاغه بوجود عيادة مسائية يمكن من خلالها تقديم الخدمة له، وفي حال موافقته يتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل في الملف الطبي بتأكيد الموعد.
يذكر أن مركز العناية بالعملاء في تجمع الرياض الصحي الثاني يعمل على مدار الساعة لاستقبال الاستفسارات الواردة من المراجعين والمرضى على الرقم المجاني 8001277000.