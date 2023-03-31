مستشفى "محمد بن عبدالعزيز" بالرياض يطلق خدمة العيادات المسائية في رمضان

وتفصيلاً، أوضح المستشفى أن خدمة العيادات المسائية ستكون مضافة لعمل العيادات الصباحية تتيح من خلالها حصول المستفيدين على مواعيدهم في أقرب وقت ممكن وتقليص قوائم انتظار المرضى وتسهيل إجراءاتهم سواء من داخل المستشفى أو المحولين من المراكز الصحية، في العيادات المسائية التي تقدم خدماتها يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 مساءً إلى 12 صباحاً.