أبناء "إنسان" يزورون معرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض

زار وفد من منسوبي وأبناء نادي "إنسان" الاجتماعي، اليوم الخميس، معرض الكتاب الدولي بالرياض.
كان في استقبال الوفد: الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر د. محمد علوان، ومدير عام الإدارة العامة للنشر د. عبد اللطيف الواصل.
وأجرى وفد "إنسان" جولة شملت العديد من الأجنحة واطلعوا على محتوياتها، وما تزخر به من كتب ومطبوعات تعرفهم بطبيعة عمل وثقافة كل جناح، وبما يثري ثقافاتهم ويصقل اهتماماتهم.
كما زار الوفد جناح وزارة التعليم العالي، وكلية الملك فهد الأمنية، وجائزة الملك فيصل العالمية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومعرض وزارة الشؤون الإسلامية، وهيئة الإعلام، وجامعة الملك سعود، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الأجنحة المشاركة، إضافة إلى دور النشر.
وجاءت الزيارة حرصًا من جمعية "إنسان" على ربط الأبناء بالثقافة واطلاعهم على تطورات عالم الكتب من خلال المعرض، والذي يعد أحد رموز العمل الثقافي في المملكة.
إضافة إلى تنمية فكر الأبناء وزيادة معارفهم في شتى مجالات والعلوم والآداب والفنون، وتثقيفهم وتنمية الوعي لديهم، وتحفيزهم على الإبداع، وتعزيز قيمة القراءة، وتشجيعهم على العطاء الثقافي، واقتناء الكتب كقيمة مهمة في حياة الإنسان.
وفي ختام الجولة قدم وفد الجمعية درعًا تكريميًّا للرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر د. محمد علوان، ومدير عام الإدارة العامة للنشر د. عبد اللطيف الواصل؛ تقديرًا من الجمعية للاحتفاء بالأبناء بزيارة المعرض، وتعبيرًا عن الامتنان للمستوى المتميز الذي ظهر به المعرض، وما يشكله من اهتمام بالكتاب بوصفه رمزًا للثقافة في كل مناحي الحياة.