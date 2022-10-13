أبناء "إنسان" يزورون معرض الرياض الدولي للكتاب بالرياض

وفي ختام الجولة قدم وفد الجمعية درعًا تكريميًّا للرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر د. محمد علوان، ومدير عام الإدارة العامة للنشر د. عبد اللطيف الواصل؛ تقديرًا من الجمعية للاحتفاء بالأبناء بزيارة المعرض، وتعبيرًا عن الامتنان للمستوى المتميز الذي ظهر به المعرض، وما يشكله من اهتمام بالكتاب بوصفه رمزًا للثقافة في كل مناحي الحياة.