"تعليم مكة": ورش عمل وبرامج تدريبية وتطويرية تستهدف 240 موظفًا وموظفة

يشار إلى أن "تعليم مكة" يسعى من خلال هذه الورش والبرامج إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع أداء الموظف الحكومي وتنمية المهارات الإدارية والفنية ورفع مستوى المعرفة العلمية والإدارية لدى الموظف والموظفة؛ للإسهام في النهضة والريادة العلمية والإدارية، وتمكينهم من الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها، وتطويعها لخدمتهم في مجال أعمالهم، ويأتي ذلك انطلاقًا من خطة الإدارة في مجال تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية.