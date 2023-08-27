"تعليم مكة": ورش عمل وبرامج تدريبية وتطويرية تستهدف 240 موظفًا وموظفة

تنظم وحدة تطوير الموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة، ورش عمل وبرامج تدريبية وتطويرية لـ240 موظفًا وموظفةً من شاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس.
وتتضمن برامج وورش العمل عددًا من البرامج النوعية والفريدة وصلت إلى ثمانية برامج على فترات زمنية متغيرة طوال العام الدراسي الحالي 1445هـ.
يشار إلى أن "تعليم مكة" يسعى من خلال هذه الورش والبرامج إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع أداء الموظف الحكومي وتنمية المهارات الإدارية والفنية ورفع مستوى المعرفة العلمية والإدارية لدى الموظف والموظفة؛ للإسهام في النهضة والريادة العلمية والإدارية، وتمكينهم من الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها، وتطويعها لخدمتهم في مجال أعمالهم، ويأتي ذلك انطلاقًا من خطة الإدارة في مجال تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية.