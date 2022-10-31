بالصور .. "أيتام جدة" يشاركون في الأولمبياد الشبابي الأول بالمحافظة

وقال المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م. محمد بن عبد الرحيم ناقرو: إن تفاعل الجمعية مع هذه التظاهرة الشبابية تهدف من خلالها إلى اكتشاف مهارات أبنائها وتنميتها وتوجيهها، مضيفًا أن 50 ابنًا شاركوا في الأولمبياد واستفادوا من أنشطته المختلفة وبرامجه المتنوعة والمتمثلة في دورة التفوق الدراسي ودورة مهارات التواصل عبر الشبكات الاجتماعية، ودوري كرة القدم وعدد من الألعاب الفردية والمسابقات التفاعلية.