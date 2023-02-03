المدينة المنوّرة.. برنامج تدريبي لتأهيل معلمات القرآن الكريم في وقف تعظيم الوحيين

ينفّذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنوّرة، ممثلاً في القسم النسائي، غداً، برنامجاً تدريبياً بعنوان "توظيف العروض التقديمية التفاعلية في تدريس القرآن الكريم وتجويده"، ضمن برامج تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم وذلك عبر الاتصال المرئي.