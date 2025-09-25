البدع تحتفل باليوم الوطني الـ95 بعروض وطنية وتراثية بمشاركة الأهالي

احتفلت محافظة البدع أمس الأربعاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، بحضور محافظ البدع، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية، ومشاركة واسعة من الأهالي والطلاب والفرق التطوعية.
وتضمن الحفل فقرات وطنية منوعة جسدت معاني الاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب عروض تراثية وفنية عكست مظاهر الفرح والولاء في هذه المناسبة الغالية. كما شارك الطلاب والفرق التطوعية في تقديم لوحات معبّرة تبرز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.
ويجسد هذا الاحتفال ما يحمله أبناء الوطن من مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكدًا استذكار مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها المملكة في ظل قيادتها الرشيدة، بما يعكس وحدة الصف وتلاحم القيادة والشعب.