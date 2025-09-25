البدع تحتفل باليوم الوطني الـ95 بعروض وطنية وتراثية بمشاركة الأهالي

احتفلت محافظة البدع أمس الأربعاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، بحضور محافظ البدع، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية، ومشاركة واسعة من الأهالي والطلاب والفرق التطوعية.