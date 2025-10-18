"منتدى مسك الإبداعي 2025" ينطلق تحت شعار "الفنون تقود التغيير" بمشاركة دولية واسعة

أطلق معهد مسك للفنون، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، المنتدى الإبداعي 2025 في نسخته السادسة، تحت شعار: "الفنون تقود التغيير: المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الثقافية"، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر في مدارس الرياض بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بحي عرقة.
ويُعد المنتدى منصة ثقافية رائدة، تجمع نخبة من الخبراء، والقيمين على الفنون، والفنانين، والأكاديميين من مختلف دول العالم، لمناقشة آفاق تطوير المؤسسات الثقافية، ودور الفنون في التأثير الاجتماعي وصياغة الهوية المجتمعية.
ويتضمن البرنامج أكثر من 15 جلسة نقاشية متخصصة، إلى جانب حوارات ملهمة وأنشطة تفاعلية، تشمل لقاءات "قهوة مع الخبراء"، وفعاليات "حبر الذاكرة"، إلى جانب جلسات نقاش جماعية تهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية.
وأكدت ريم السلطان، الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون، أن المنتدى يجسّد دور المؤسسات الثقافية كشريك في تشكيل الهوية المجتمعية، مشيرة إلى أن النسخة الحالية تسلط الضوء على ممارسات مبتكرة في المسؤولية الثقافية والاجتماعية، عبر جمع الأصوات المؤثرة من المنطقة والعالم.
وأضافت أن المنتدى يعكس التزام المعهد بتمكين الإبداع، وتعزيز الشمولية، وإبراز الأصوات المحلية إلى جانب الرؤى العالمية، في إطار الرؤية الثقافية الوطنية وجهود المملكة في بناء مجتمع فني مستدام وشامل.
ومنذ انطلاقه في عام 2020، استضاف المنتدى أكثر من 186 متحدثًا من 20 دولة، واستقطب أكثر من 14 ألف مشارك، وحقق ما يزيد على 3 ملايين انطباع عالمي، ليؤكد مكانته كمنصة محورية للحوار الثقافي والإبداعي في المنطقة.