"منتدى مسك الإبداعي 2025" ينطلق تحت شعار "الفنون تقود التغيير" بمشاركة دولية واسعة

ومنذ انطلاقه في عام 2020، استضاف المنتدى أكثر من 186 متحدثًا من 20 دولة، واستقطب أكثر من 14 ألف مشارك، وحقق ما يزيد على 3 ملايين انطباع عالمي، ليؤكد مكانته كمنصة محورية للحوار الثقافي والإبداعي في المنطقة.