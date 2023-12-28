أكثر من 230 ألف مستفيد من خدمات التطوع بصحة بيشة خلال 2023م

أعلنت صحة بيشة ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، عن وصول خدمات متطوعيها العلاجية والوقائية والخدمات المساندة إلى 233156 مستفيدًا ومستفيدة، خلال عام 2023م.
وأوضحت صحة بيشة أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 112 فرصة تطوعية بمشاركة 2019 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 81753 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.
وأكدت استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.