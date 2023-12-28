أكثر من 230 ألف مستفيد من خدمات التطوع بصحة بيشة خلال 2023م

وأوضحت صحة بيشة أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 112 فرصة تطوعية بمشاركة 2019 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 81753 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.