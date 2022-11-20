"تعليم عسير" يحتفل باليوم العالمي للطفل بمشاركة 100 طالب وطالبة

نوه مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، بما تحظى به الطفولة المبكرة من عناية واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة ووزارة التعليم من خلال الخطط والبرامج التي تنعكس على رفع جودة التعليم في هذه المرحلة.