"تعليم عسير" يحتفل باليوم العالمي للطفل بمشاركة 100 طالب وطالبة

نوه مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، بما تحظى به الطفولة المبكرة من عناية واهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة ووزارة التعليم من خلال الخطط والبرامج التي تنعكس على رفع جودة التعليم في هذه المرحلة.
وقال "العُمري " في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن الإدارة التعليمية أجرت الحفل ، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال .
وأشار" العُمري " إلى الممكنات الرائدة التي تحظى بها المنطقة في ظل المتابعة والدعم من لدن أمير عسير والجهود المبذولة من الإدارات والمكاتب والمدارس الموجهة بشكل مباشر لمرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.