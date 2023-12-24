"تعليم الطائف" يطلق 6 مبادرات نوعية لرفع قدرات الطلاب بالاختبارات الوطنية ودعم المديرين
تواصل الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف خططها الداعمة لتعزيز الانضباط المدرسي،و رفع مستوى أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية وتقويم أداء المدارس و دعم مديري المدارس ووكلائها عبر حزمة من المبادرات النوعية التي أطلقها المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وتفصيلاً ، دشّن الدكتور سعيد الغامدي 6 مبادرات نوعية، حيث كانت أولى هذه المبادرات هي مبادرة إجادة والتي تعمل على تكوين فِرق داعمة من الإشراف التربوي لتقييم المدارس، من خلال استمارة شاملة، ومن ثم تقديم التغذية الراجعة، ومتابعة مستوى التحسين، بينما الأثر المتوقع للمبادرة تحسين مؤشرات الأداء للمدارس، ومساعدتها على تجويد مختلف عملياتها التعليمية والمدرسية.
والثانية هي مبادرة أداء والتي تعمل على مساعدة المدارس في إيجاد حلول مبتكرة، وطرق إبداعية لتلبية احتياجاتها، ومعالجة مشكلاتها، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عملية تقويم الأداء المدرسي وتطويره، ودعم التطوير والتحسين المستمر لأداء المدارس؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وتعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند إلى المعايير في مدارس التعليم العام، وتوفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة النظام التعليمي بفاعلية، ودعم المدارس في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة فيها.
والمبادرة الثالثة هي مبادرة قادر والتي تهدف إلى رفع مستوى أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية. وتهدف المبادرة كذلك إلى زيادة مستوى الدافعية لدى الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية ، ونشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية لدى أولياء الأمور والطلبة، وتطوير وتنمية معارف ومهارات الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية ، وتجويد نواتج التعلم في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، ورفع مؤشر أداء المدارس ومكاتب التعليم وفق نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والمحاكية. ومبادرة أداء لدعم توجه الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لتطوير أداء مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم وفق رؤية إدارة مدرسية متميزة في أدائها و تستهدف مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات والمعلمين المتميزين الواعدين في مجال الإدارة المدرسية حيث يتلقى المرشح حزمة من البرامج التدريبية التي يتم اعدادها بناءً على الاحتياجات التدريبية و ورش عمل بواقع 100 ساعة تدريبية نظرية تطبيقية ميدانية خلال رحلة المشروع إلى جانب قياس أثر التدريب وتقديم الدعم والتغذية الراجعة للتدريب خلال رحلة التطوير بمشاركة عدد من الإدارات والمكاتب التعليمية .
والرابعة هي مبادرة واعي وتهدف إلى توعية مديري المدارس بأهمية استكمال الإجراءات ومتطلبات العمل في مجال الأمن والسلامة والمباني وتقنية المعلومات والموارد البشرية، من خلال تقويم حالة المدارس في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ومعالجة الملاحظات إن وجدت؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين.
أما المبادرة الخامسة فهي مبادرة التزام وتهدف لتهيئة المدارس والمجتمع المحيط لتحقيق وتعزيز الانضباط المدرسي. والمبادرة تسعى لترسيخ مفهوم الانضباط لمنسوبي المدرسة من معلمين وطلاب لتكون نمطاً شخصياً وممارسة واقعية في حياتهم تجاه ذواتهم ومجتمعهم ووطنهم من خلال آليات المبادرة.
والسادسة هي مبادرة الذكاء الاصطناعي بهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى في العمل الإعلامي، وتأثير ذلك على واقع الممارسات الإعلامية ومواكبة مستقبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى فى مجال الإعلام بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور "الغامدي " على أهمية غرس قيم الانضباط في نفوس الطلاب، ونشر أهمية الوعي بالانضباط المدرسي عبر مختلف الوسائط، واستغلال الحسابات الرسمية على وسائل التواصل لنشر الصور الإيجابية وتأكيد السلوك الإيجابي عبر الرسائل الاتصالية التي تقوم على محتوى منوع، إضافةً إلى تعزيز الشراكة مع الأسر، داعياً إلى تنمية حسِّ المسؤولية والالتزام لدى أبنائنا.
وأكد في الختام على أهمية الإيمان الشديد لدى الشركاء (المدرسة والأسرة والطالب) بالقدرات الشخصيَّة للأبناء ووعيهم الذاتي وسماتهم الإيجابية، وعبر التواصل والتعاون والدعم والمشاركة.