"تعليم الطائف" يطلق 6 مبادرات نوعية لرفع قدرات الطلاب بالاختبارات الوطنية ودعم المديرين

والمبادرة الثالثة هي مبادرة قادر والتي تهدف إلى رفع مستوى أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية. وتهدف المبادرة كذلك إلى زيادة مستوى الدافعية لدى الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية ، ونشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية لدى أولياء الأمور والطلبة، وتطوير وتنمية معارف ومهارات الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية ، وتجويد نواتج التعلم في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، ورفع مؤشر أداء المدارس ومكاتب التعليم وفق نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والمحاكية. ومبادرة أداء لدعم توجه الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لتطوير أداء مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم وفق رؤية إدارة مدرسية متميزة في أدائها و تستهدف مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات والمعلمين المتميزين الواعدين في مجال الإدارة المدرسية حيث يتلقى المرشح حزمة من البرامج التدريبية التي يتم اعدادها بناءً على الاحتياجات التدريبية و ورش عمل بواقع 100 ساعة تدريبية نظرية تطبيقية ميدانية خلال رحلة المشروع إلى جانب قياس أثر التدريب وتقديم الدعم والتغذية الراجعة للتدريب خلال رحلة التطوير بمشاركة عدد من الإدارات والمكاتب التعليمية .