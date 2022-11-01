أمير نجران يرعى حفل تدشين مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

وأوضح أن الله حذّر من الفتوى بغير علم فقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، وحذر العلماء من التساهل في الفتوى على غير سَنَن الشرع، وما ذلك إلا لضَرَرِها وخَطَرِها على الفردِ والمجتمعْ، فلا تُؤخذُ الفتوى إلا من أهلِ العلمِ الراسخين فيه، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}، وقد حذّر العلماءُ من المفتي الضّال، الذي يُفتي بهواه، وكم في الأمة من أمثال هؤلاء ممن يسْعَونَ بفتاواهمْ إلى إخراجِ الأمةِ من تَميُّزها بدينها والتزامِها بشرعها، إلى الضّلال والضياعْ، كحالِ فتاوى الغُلوِّ ممن يُكفِّرون المجتمعاتِ المسلمةِ، أو يسعْونَ إلى تفريقِ الأمةِ وتمزيقِ وحْدَتِها، وقد قيّض الله لهذه الدولةِ المباركةِ المملكةِ العربية السعودية، قيادةً حكيمةً، وحكومةً رشيدةً، حفظت لهذه الدولة وحْدتها والتزامها، ووقفتْ في وجهِ كلّ ضالٍّ ومُضل منذُ عهدِ المؤسسِ الملكِ عبد العزيزَ بن عبد الرحمن آل سعود (طيّب اللهُ ثراه) حتى عهدِ خادمِ الحرمينِ الشريفين الملكِ سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وعضيده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله، وقد لقيت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ممثلة في هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للفتوى كل دعم وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بشأن الفتوى والمفتين، وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم:13876 / ب التاريخ : 2 / 9 / 1431 بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الفتوى، وحرصًا على هذا الأمر صدر الأمر السامي الكريم رقم 3307 وتاريخ 13/1/1444هـ بشأن تنظيم الفتوى والمفتين، وحفظًا لكيان هذا العلم، وألا يتصدر أمر الفتيا إلا من توافرت فيه الشروط، وتم إجازته من الجهات المختصة، وأن يُقطع الطريق على كل من تسول له نفسه بتصدر الفتيا دون علم وبصيرة قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا).