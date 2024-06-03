بحضور عددٍ من الطلاب والطالبات.. جامعة الملك خالد تطلق منصة جوائز التميز

وقدم ابن دعجم شكره للفريق القائم على بناء المنصة والنسخة المطورة من الجوائز في دورتها التاسعة، من عمادة التطوير والجودة وعمادة الخدمات الإلكترونية والمكتب التنفيذي ومختلف الجهات بالجامعة التي عملت في هذا الاتجاه، كما شدد ابن دعجم على أهمية أن يصاحب هذا الإطلاق حملة إعلامية واتصالية للتعريف بالجوائز ومستهدفاتها وآليات المشاركة فيها ضمانًا لخلق جو تنافسي يعود أثره بالنفع على الجامعة، مشددًا أن إطلاق المنصة والنسخة التاسعة من الجوائز فرصة لاكتشاف مهارات وقدرات المجتمع الجامعي ككل في مجالات البحث والابتكار والتعليم والتعلم ومختلف المجالات، مضيفًا أنه يجب توظيف الجائزة لاكتشاف المتميزين والمبدعين من منسوبي وطلاب الجامعة والإفادة من قدراتهم ومهاراتهم.