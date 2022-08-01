فرع الأمر بالمعروف بالرياض يحصل على شهادة الآيزو في جودة العمل الإداري

وبيّن فضيلته أن ذلك يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الإداري بالفرع، وفق برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق نظام الجودة، والسعي إلى تطبيقه وتحسينه بشكل مستمر، مثمنًا للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند موافقته لترشّح فرع الرياض للحصول على هذه الشهادة كأول فرع بالمملكة يحصل عليها.