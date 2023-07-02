مسالخ تبوك تستقبل أكثر من 6500 أضحية خلال أيام العيد

وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، اليوم الأحد: إن إدارة الأسواق والمسالخ شرعت في تنفيذ الخطة التشغيلية المعدّة لهذه المناسبة، مع تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ المعتمدة في المنطقة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة، والحفاظ على السلامة والصحة العامة، وأيضًا للتأكد من خلوّ المواشي من الأمراض المعدية، مع إطلاق حملة تعريف المستهلك بطريقة اختيار الأضحية والتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها.