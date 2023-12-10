"أدبي الطائف" يشارك بأكثر من 70 إصدارًا حديثًا في معرض جدة الدولي للكتاب 2023

وقال "الجعيد" : إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في ثمانية أجنحة بالمعرض منها خمس دور سعودية وهي دار يسطرون للنشر ، ومكتبة كنوز المعرفة ، و دار تشكيل للنشر والتوزيع ، ودار أثر للنشر والتوزيع ، ودار ميلاد للنشر والتوزيع ، ودار صوفيا من الكويت ، ومؤسسة الانتشار العربي ، و دار المناهل من لبنان .