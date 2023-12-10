"أدبي الطائف" يشارك بأكثر من 70 إصدارًا حديثًا في معرض جدة الدولي للكتاب 2023

يشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي بأكثر من 70 إصداراً حديثاً من إصداراته أمام زوار معرض جدة الدولي للكتاب لهذا العام .
وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي حرص أن تكون الإصدارات المعروضة في المعرض الدولي للكتاب منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، مبيناً أن الإصدارات تضمنت مؤلفات لكتاب من داخل المملكة وخارجها لنقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين ومسرحيين من ضمنها: الديوان الأخير للشاعر الكبير علي الدميني - رحمه الله -، ومجموعتان شعريتان للشاعر البحريني قاسم حداد ، والأعمال المسرحية الكاملة لسيدة المسرح السعودي الدكتورة ملحة العبد الله ، بالإضافة للأعمال النقدية الكاملة للناقد الدكتور عالي القرشي - رحمه الله - ، والأعمال الكاملة لثلاثة مسرحيين وهم : محمد العثيم وعبد الرحمن المريخي وفهد ردة الحارثي ، وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة لأبرز المبدعين والأدباء.
وقال "الجعيد" : إن النادي تعاون مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها حيث تعرض مطبوعاته في ثمانية أجنحة بالمعرض منها خمس دور سعودية وهي دار يسطرون للنشر ، ومكتبة كنوز المعرفة ، و دار تشكيل للنشر والتوزيع ، ودار أثر للنشر والتوزيع ، ودار ميلاد للنشر والتوزيع ، ودار صوفيا من الكويت ، ومؤسسة الانتشار العربي ، و دار المناهل من لبنان .
ودعا "الجعيد" زوار المعرض إلى زيارة هذه الأجنحة للحصول على مطبوعات النادي.