"بيئة الجموم" تنفذ برنامجًا تدريبيًا على التطبيقات الإرشادية للفرق التطوعية

نفذ مكتب وزارة البيئة بمحافظة الجموم، برنامجًا تدريبيًا، بعنوان: "التوجيهات والتطبيقات الإرشادية للفرق التطوعية لتنفيذ مشاريع التشجير والمنتزهات بالمملكة".
نظم البرنامج التدريبي بمقر مكتب الوزارة بمحافظة الجموم، لمدة يومين، بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان.
وقال المدرب الدكتور نايف بن ندر الشراري: إن الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بحماية واستدامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة التي تنفذها الوزارة من خلال برامجها المتعددة؛ لتطوير موظفيها لاكتساب المهارات اللازمة بالتطوير الوظيفي ورفع الوعي البيئي بشكل فعّال، لتحسين أدائهم العملي.
فيما قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن ورش العمل المتخصصة في البيئة، تعتبر من أهم مستهدفات الوزارة والتي تتوافق مع رؤية 2030؛ لتحسين المهارات والمعرفة وتبادل الخبرات والأفكار، لتحقيق أقصى استفادة من ذوي الخبرات في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءات العلمية والعملية.
وينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، باستمرار أنشطة وفعاليات، من بينها: الدورات، وورش العمل، والندوات المختصّة بالبيئة والمياه والزراعة.