"بيئة الجموم" تنفذ برنامجًا تدريبيًا على التطبيقات الإرشادية للفرق التطوعية

فيما قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن ورش العمل المتخصصة في البيئة، تعتبر من أهم مستهدفات الوزارة والتي تتوافق مع رؤية 2030؛ لتحسين المهارات والمعرفة وتبادل الخبرات والأفكار، لتحقيق أقصى استفادة من ذوي الخبرات في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءات العلمية والعملية.