وادي الدواسر.. لجنة التوطين تُواصل جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق

يشار إلى أن لجنة التوطين مشكّلة من كل من (محافظة وادي الدواسر، وبلدية المحافظة، والشرطة، ومكتب العمل بالمحافظة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدواسر، ومكتب وزارة التجارة بالمحافظة).