وادي الدواسر.. لجنة التوطين تُواصل جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق

واصلت اللجنة الميدانية لبرنامج التوطين بمحافظة وادي الدواسر، جولاتها الميدانية على المحلات التجارية، والأسواق بالمحافظة؛ لمتابعة امتثال المحلات لقرارات توطين المهن، والتأكد من التزام جميع الأنشطة بقرارات التوطين.
وأوضح محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، أن الجولات الميدانية المكثفة تأتي بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض؛ بهدف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية.
يشار إلى أن لجنة التوطين مشكّلة من كل من (محافظة وادي الدواسر، وبلدية المحافظة، والشرطة، ومكتب العمل بالمحافظة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدواسر، ومكتب وزارة التجارة بالمحافظة).