محافظ الأفلاج يتفقد المستشفى العام وشعبة المرور وينوه بالجهود المقدمة للمواطنين والمقيمين

قام محافظ الأفلاج، الدكتور أحمد العلم اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية، وقف خلالها على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم بمستشفى الأفلاج العام والمرور بالمحافظة.
واطلع "العلم" خلال زيارته للمستشفى على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في العديد من العيادات الطبية بالمستشفى، واستمع من مدير المستشفى سلطان الدوسري إلى شرح مفصل عن المراحل التطويرية للخدمات المقدمة التي شهدت نقلة كبيرة في الكثير من المجالات.
كما وقف خلال جولاته الميدانية على سير العمل في شعبة مرور بالمحافظة، حيث التقى خلالها بالعقيد فهد البتال، مثمناً في الوقت نفسه للمرور والمستشفى الجهود المقدمة للمواطن والمقيم.