محافظ الأفلاج يتفقد المستشفى العام وشعبة المرور وينوه بالجهود المقدمة للمواطنين والمقيمين

واطلع "العلم" خلال زيارته للمستشفى على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين في العديد من العيادات الطبية بالمستشفى، واستمع من مدير المستشفى سلطان الدوسري إلى شرح مفصل عن المراحل التطويرية للخدمات المقدمة التي شهدت نقلة كبيرة في الكثير من المجالات.