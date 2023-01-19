الجهات الحكومية بـ"جوة فيفاء" تشارك في "تحدي المشي" لتعزيز الصحة العامة

شاركت الجهات الحكومية في محافظة فيفاء، في مبادرة تحدي المشي التي نفذتها صحة جازان، ممثلة في مركز الرعاية الأولية بالجوة، بهدف نشر الوعي المجتمعي بممارسة رياضة المشي.
ودُشنت المبادرة بحضور ممثل مركز الجوة عبدالهادي الفيفي ومسؤولي الجهات الحكومية والأهلية، فيما نُفذت في ممشى الجوة أحد مرافق بلدية محافظة فيفاء.
وتأتي المبادرة امتدادًا لمبادرات وزارة الصحة في حث المجتمع بكافة أطيافه للرياضة، لما لها من أثر إيجابي على صحة الإنسان.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز الجميع على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية، فيما تأتي المبادرة انسجامًا مع المشروع الوطني للمشي، حيث يرنو إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة من 17.4% إلى 35%، وتعزيز الصحة العامة ونشر الثقافة، ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.