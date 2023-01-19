الجهات الحكومية بـ"جوة فيفاء" تشارك في "تحدي المشي" لتعزيز الصحة العامة

وتهدف المبادرة إلى تحفيز الجميع على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية، فيما تأتي المبادرة انسجامًا مع المشروع الوطني للمشي، حيث يرنو إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة من 17.4% إلى 35%، وتعزيز الصحة العامة ونشر الثقافة، ومساعدة المصابين والمعرضين للإصابة بالأمراض المزمنة.